Facebook готовит собственный игровой сервис

Все крупнейшие IT-компании в мире готовят свои сервисы по облачному геймингу. Среди них есть Google, Microsoft, Sony и NVIDIA, а теперь к этой группе присоединяется и Facebook.

Компания Facebook приобрела PlayGiga, испанскую фирму, специализирующуюся на облачных видеоиграх. Сейчас PlayGiga предлагает стриминг в Испании, Италии, Аргентине и Чили. Сделку подтвердила сама Facebook, правда, не захотела называть цену. По слухам, сумма сделки составила 70 миллионов евро.

PlayGiga

Фирма PlayGiga — это маленький игрок на рынке облачных игр, присутствующий лишь в 4 странах. В то же время Microsoft и Google имеют обширную мировую сеть предоставления своих сервисов. Из этого можно предположить, что для Facebook покупка PlayGiga является лишь первым шагом, и впредь интернет-гигант будет активно развивать свою сеть, чтобы противостоять Project xCloud или Stadia.