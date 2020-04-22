Представлены системные требования к игре F1 2020

Игра F1 2020 будет выпущена на ПК 10 июля. Она обещает новые функции, трассы и прочие изменения.

Для начала, игра получит новые трассы — в Ханое и Зандворте, позволив геймерам взглянуть на эти треки до проведения на них гонок. Как известно, чемпионат Формулы 1 заморожен, и мы можем лишь надеяться, что увидим гонки на этих трассах в этом году.

Игровая модель Scuderia Ferrari SF1000

Следующим большим дополнением станет режим «Моя команда», которая позволит игрокам действовать как пилотам и управлять собственной командой. В режиме карьеры можно играть в трёх вариантах — с 10, 16 и 22 гонками в сезоне. Также в игре появится контент из Formula 2 и кооперативный режим с разделением экрана.

Системные требования к F1 2020 ничем не отличаются от прошлогодней версии и включают:

Минимум:

ОС: 64 битная Windows 10.

Процессор: Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300.

Память: 8 ГБ.

Графика: NVIDIA GT 640 / AMD HD 7750.

Накопитель: 80 ГБ доступного пространства.

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