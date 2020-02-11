Eve представила дисплеи Spectrum

Финский стартап Eve ставил своей целью разработку мониторов, которые будут максимально соответствовать требованиям геймеров. Результатом его работы стали три монитора серии Spectrum.

Новые модели построены на 27” IPS -матрице от LG с откликом 1 мс.

Первая модель, оценённая в 350 долларов, имеет разрешение 2560х1440 пикс. и кадровую частоту в 144 Гц. Также она предлагает DisplayHDR400 и адаптивную синхронизацию до 48 Гц. Модель получила имя Eve Spectrum QHD 144Hz. Продажи планируется начать в III квартале.

Также будет подготовлена и QHD-модель, но с кадровой частотой 240 Гц, Eve Spectrum QHD 240Hz. Она также получит VRR в диапазоне 48—240 Гц и HDR , однако благодаря пиковой яркости 750 кд/м2, она будет иметь сертификат DisplayHDR600. Цветность панели от LG составит 10 бит (8-bit + A-FRC). Монитор должен появиться в продаже в конце года. За этот дисплей разработчики просят 504 доллара.

Монитор Eve Spectre 4K 144Hz

Если же вам нужна более чёткая картинка, то у компании есть Eve Spectre 4K 144Hz ценой 600 долларов. Как не сложно догадаться, он работает в частотном диапазоне 48—144 Гц. Монитор соответствует требованиям VESA DisplayHDR600 и обладает такими же яркостными характеристиками, как и Eve Spectrum QHD 240Hz. Его продажи также начнутся в конце года.

Все варианты обладают 98% покрытием DCI-P3 и 100% покрытием sRGB. Мониторы смогут похвастать «маломутным 20% антибликовым покрытием». Из входов на всех моделях можно отменить DisplayPort 1.4, USB Type-C и HDMI 2.0. Стоит отметить, что подставка для монитора продаётся отдельно по цене 99 долларов. Вместо неё можно использовать любой кронштей отвечающий стандарту VESA .

Учитывая характеристики и цену, нет сомнений, что эти мониторы найдёт себе применение на столах геймеров и в офисах.