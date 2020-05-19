Европейские суперкомпьютеры были взломаны для майнинга

Целый ряд европейских суперкомпьютеров были остановлены после того, как в них выявлены уязвимости в системе безопасности. Эти уязвимости привели к тому, что несколько суперкомпьютеров из Великобритании, Германии, Швейцарии и, возможно, Испании, подверглись атаке.

О проблеме заявил университет Эдинбурга, с его суперкомпьютером ARCHER.

Организация bwHPC, координирующая исследовательские проекты на суперкомпьютерах в Германии, сообщила об инцидентах в области безопасности, касательно суперкомпьютеров в Университете Штутгарта, Технологическом Институте Карлсруэ, Университетах Ульма и Тюбингена, Баварской Академии Наук. Также проблемы выявлены в Швейцарском вычислительном центре Цюриха и в испанской Барселоне.

Суперкомпьютер ARCHER из университета Эдинбурга

Злоумышленники получили логины для доступа к этим суперкомпьютерам по SSH. Угнанные логины принадлежат различным университетам Польши, Канады и Китая. Затем, воспользовавшись уязвимостью CVE-2019-15666 в ядре Linux, они начали использовать суперкомпьютеры для майнинга Monero.

Отмечается, что это не первая попытка майнинга криптовалют на суперкомпьютерах. Однако ранее этим занимались сотрудники научных центров, имеющие непосредственный доступ к системам, а вот столь массированная распределённая атака проведена впервые.