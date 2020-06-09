Epic Games Store хочет расшириться на Android и iOS

В настоящее время Epic Games всеми силами пытается продвинуть свой магазин игр, устраивая бесплатные раздачи культовых проектов, включая GTA V, Civilization VI и Borderlands. Но оказалось, что планы у издателя намного шире.

Тим Свини, исполнительный директор Epic Games, сообщил, что сейчас его компания сфокусирована на PC. Однако в её планах запуск версии Store for Android. Также она хочет запустить Epic Games Store и для платформы Apple iOS. Вторая задача будет заметно сложнее, ведь Apple не разрешает установку сторонних приложений на свои телефоны, так что будет интересно посмотреть на техническое решение данного вопроса.

Epic Games Store

«Мы бы хотели вывести Epic Games Store на iOS в будущем, и мы сделаем это на Android», — заявил Свини, — «Мы думаем, это хороший способ помочь индустрии двигаться вперёд, и это ещё один способ, которым Epic, как разработчик игр, построил свою аудиторию вокруг Fortnite и изучил, как управлять платформой дистрибуции на PC и Android».