Epic Games Store демонстрирует стабильный рост

Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store вышел на второй год своей деятельности с отличными финансовыми результатами.

Предлагая более выгодные условия продажи, чем конкуренты, Epic Games Store теперь является реальным конкурентом для Steam на рынке игр для PC. В начале 2019 года Valve занимала 90% рынка PC, несмотря на конкуренцию со стороны GOG, Uplay, Origin.

Epic Games Store

За прошлый год Epic Games Store сгенерировал 680 миллионов долларов поступлений, а количество участников сообщества достигло 108 миллионов штук. Оба этих числа выше, чем ожидалось изначально. Прибыль магазина оказалась на 60% выше, чем изначально прогнозировалось. В эти 108 миллионов человек вошли как покупатели игры, так и те, кто получал игры бесплатно. При этом руководство магазина уверено, что важнейшим фактором успеха стали эксклюзивные игры.

На 2020 год Epic Games планирует выпустить «тонны» эксклюзивов, среди которых такие игры как Magic The Gathering, Predator: Hunting Grounds, Auto Chess, Rogue Company и Godfall. Также магазин обещает еженедельно выпускать бесплатные игры.