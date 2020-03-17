Epic Games приобрела Cubic Motion

Компания Epic Games сообщила о приобретении Cubic Motion, компании, являющейся мировым лидером в области лицевой анимации.

Благодаря этой сделке компания планирует продолжить предоставлять визуальные эффекты передового уровня при помощи своей технологии Unreal, далее продвигая возможности графики в реальном времени.

В видео ниже представлены комбинированные усилия Epic Games, 3Lateral (которую Epic купила в январе 2019 года) и Cubic Motion. Это видео, представленное ещё на GDC 2018, демонстрирует поразительную анимацию эмоций.

Технологии от Cubic Motion использовались при создании таких игр как Hellblade: Senua's Sacrifice, God of War и Marvel's Spider-Man. Сама компания располагается в Манчестере. Теперь компания будет тесно сотрудничать с 3Lateral над созданием «инновационных технологий, которые обеспечат диджитализацию человеческих эмоций и проявлений с беспрцедентным уровнем реализма». Сумма сделки между Epic Games и Cubic Motion не сообщается.