Европа готовит первый прототип собственного процессора

Европейский проект European Processor Initiative (EPI), призван наладить выпуск заказных процессоров, которые найдут применение в ЕС в различных моделях использования.

Первой задачей EPI стало создание заказного процессора для высокопроизводительных расчётов, таких как машинное обучение. И при создании прототипа разработчики пошли своим путём. Глава совета EPI Жан-Марк Денис в интервью Next Platform рассказал некоторые сведения о готовящимся чипе.