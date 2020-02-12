Европа готовит первый прототип собственного процессора
Европейский проект European Processor Initiative (EPI), призван наладить выпуск заказных процессоров, которые найдут применение в ЕС в различных моделях использования.
Первой задачей EPI стало создание заказного процессора для высокопроизводительных расчётов, таких как машинное обучение. И при создании прототипа разработчики пошли своим путём. Глава совета EPI Жан-Марк Денис в интервью Next Platform рассказал некоторые сведения о готовящимся чипе.
Согласно представленным данным, производиться процессор будет по 6 нм технологии на заводах TSMC (TSMC N6 EUV), а первые образцы будут готовы к концу года, и он будет гетерогенным. Это значит, что на ядре 2.5D будут присутствовать различные разработки. Процессор получит заказной CPU архитектуры ARM. Он будет основан на поколении Zeus серверных ядер Neoverese. Это ядро будет применяться для общих задач, например, запуска ОС. Для специальных целей чип получит ядра Titan — процессор на базе архитектуры RISC-V, которая использует векторную и тензорную обработку для задач искусственного интеллекта. Этот CPU будет использовать все современные стандарты, включая FP32, FP64, INT8 и bfoat16. Система будет использовать память HBM, которая разместиться в CPU Titan. Для общих целей будут присутствовать связи DDR5, а внутренние связи будут реализованы посредством шины PCIe 5.0.