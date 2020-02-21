Студия Romero Games сообщила, что её готовящаяся пошаговая стратегия Empire of Sin откладывается до осени 2020 года, то есть на полгода от первоначального плана.

Объяснение задержки вполне стандартное. Разработчикам нужно больше времени для полировки игры и доведения её до желаемого состояния. «Хорошая выпивка не может созреть быстро, то же самое касается и разработки игр», — сообщил разработчик в Twitter. Дополнительные месяцы позволят команде реализовать в Empire of Sin все замыслы и ожидания.

Empire of Sin

Игра Empire of Sin представляет собой бандитскую стратегию, где вы выступаете в роли главаря местной банды, которому придётся вскарабкаться вверх по криминальной лестнице и создать свою империю греха. Игра планируется к релизу на Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, то есть на всех актуальных платформах.