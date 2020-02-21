Empire of Sin откладывается до осени
Студия Romero Games сообщила, что её готовящаяся пошаговая стратегия Empire of Sin откладывается до осени 2020 года, то есть на полгода от первоначального плана.
Объяснение задержки вполне стандартное. Разработчикам нужно больше времени для полировки игры и доведения её до желаемого состояния. «Хорошая выпивка не может созреть быстро, то же самое касается и разработки игр», — сообщил разработчик в Twitter. Дополнительные месяцы позволят команде реализовать в Empire of Sin все замыслы и ожидания.
Игра Empire of Sin представляет собой бандитскую стратегию, где вы выступаете в роли главаря местной банды, которому придётся вскарабкаться вверх по криминальной лестнице и создать свою империю греха. Игра планируется к релизу на Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, то есть на всех актуальных платформах.
Несмотря на то, что предзаказа на игру ещё нет, Paradox Interactive опубликовала системные требования. Так, для игры рекомендуется видеокарта с поддержкой DirectX 11 и производительностью, сравнимой с NVIDIA GTX 750 Ti или AMD HD 5870. Поскольку Radeon HD 5870 вышла 9 лет назад, можно утверждать, что игра сможет работать на любом геймерском компьютере, даже очень старом.