EIZO выпускает HDR-монитор со встроенной калибровкой
Компания EIZO анонсировала свой первый монитор с HDR, ColorEdge Prominence CG3146, оснащённый средствами аппаратной калибровки.
Монитор обладает поддержкой DCI-4K. Его разрешение составляет 4096×2160 пикс. с соотношением сторон 17:9, а диагональ экрана равна 31,1”. Дисплей позволяет выводить 1 073 740 000 цветов при углах обзора 178°. Дисплей может похвастать удивительной яркостью в 1000 кд/м2, а также он является первым в мире ЖК-монитором с коэффициентом контрастности 1 000 000:1. Время отклика составляет 10 мс, а цветовое покрытие — 99% DCI-P3.
Используя специализированное ПО для управления ColorNavigator 7, монитором можно осуществлять тонкую настройку дисплея. Кроме того, периодически выполняется автоматическая перекалибровка дисплея, замеряются и корректируются отклонения по яркости и цветности, которые могут меняться по мере старения дисплея.
Размеры монитора составляют 778х498х327 мм, а масса порядка 27 кг. Гарантия на дисплей составляет 5 лет, а на белые точки — 6 месяцев. О цене пока ничего не сообщается.