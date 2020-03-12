EIZO выпускает HDR-монитор со встроенной калибровкой

Компания EIZO анонсировала свой первый монитор с HDR , ColorEdge Prominence CG3146, оснащённый средствами аппаратной калибровки.

Монитор обладает поддержкой DCI-4K. Его разрешение составляет 4096×2160 пикс. с соотношением сторон 17:9, а диагональ экрана равна 31,1”. Дисплей позволяет выводить 1 073 740 000 цветов при углах обзора 178°. Дисплей может похвастать удивительной яркостью в 1000 кд/м2, а также он является первым в мире ЖК-монитором с коэффициентом контрастности 1 000 000:1. Время отклика составляет 10 мс, а цветовое покрытие — 99% DCI-P3.

Общий вид монитора EIZO ColorEdge Prominence CG3146

Используя специализированное ПО для управления ColorNavigator 7, монитором можно осуществлять тонкую настройку дисплея. Кроме того, периодически выполняется автоматическая перекалибровка дисплея, замеряются и корректируются отклонения по яркости и цветности, которые могут меняться по мере старения дисплея.

Задняя панель монитора EIZO ColorEdge Prominence CG3146

Перекалибровка монитора EIZO ColorEdge Prominence CG3146

Интерфейсные порты монитора EIZO ColorEdge Prominence CG3146

Размеры монитора составляют 778х498х327 мм, а масса порядка 27 кг. Гарантия на дисплей составляет 5 лет, а на белые точки — 6 месяцев. О цене пока ничего не сообщается.