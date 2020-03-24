Eizo представила новый монитор ColorEdge CS2740 с аппаратной калибровкой

Компания EIZO продолжает выпускать мониторы для профессионалов. Новая модель ColorEdge CS2740 прошла аппаратную калибровку изображения, а потому предназначается для видеографов и фотографов.

Монитор получил 27" панель разрешением 4K (3840×2160 пикс.). его цветность откалибрована на заводе, чтобы предоставлять точную и реалистичную картинку. Процесс, проводимый на заводе, устраняет различия и яркости и некоторые нежелательные цвета. Этот процесс проводится за 90 секунд.

Монитор Eizo ColorEdge CS2740

Монитор покрывает палитру Adobe RGB на 99%. Контрастность составляет 1000:1, а яркость — 350 кд/м2.

Монитор имеет один порт USB Type-C и 4 нисходящих порта USB для удобства подключения периферии и накопителей. Также имеется возможность подключать ноутбук непосредственно к монитору, что обеспечит не только вывод изображения, но и питание устройства.

Изначально, этот монитор должны были представить на выставке The Photography Show в Бирмингеме, однако из-за переноса мероприятия на сентябрь теперь его планируют показать уже осенью.