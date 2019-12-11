Eizo выпускает два новых безрамочных монитора

Компания Eizo выпустила два новых безрамочных монитора в белом цвете и с поддержкой технологии EcoView.

Технология EcoView Optimizer 2 оптимизирует яркость на основе содержимого на экране, а Auto EcoView подстраивает яркость на основе физического окружения. Благодаря этим технологиям типичное энергопотребление новых мониторов составляет 10—11 Вт.

Монитор EIZO FlexScan EV2460

Первая из представленных моделей, EIZO FlexScan EV2460, обладает 24” IPS -матрицей разрешением 1920×1080 пикс. и частотой кадров 60 Гц. Цветовая разрядность матрицы равна 8 битам (6 бит+FRC) с 10-битным LUT . Контрастность экрана составляет 1000:1, а типичная яркость — 250 кд/м2. Время отклика от серого к серому составляет 5 мс. Углы обзора стандартны — 178 градусов. Для удобства работы монитор имеют подставку с наклонами по трём осям и настройкой по высоте до 140 мм. Из интерфейсов в мониторе имеется 4× USB 3.1 Type-A, 1× USB 3.1 Type-B, 1× HDMI , 1× DisplayPort , 1× DVI-D , 1×D-Sub mini port, 3,5 мм аудиовыход. В мониторе имеются встроенные динамики мощностью 1 Вт.

Вторая модель EZIO FlexScan EV2360 имеет экран диагональю 23”. Она также построена на технологии IPS , однако разрешение матрицы составляет 1920×1200 пикс. В остальном спецификации дисплея идентичны первой модели.

Монитор EZIO FlexScan EV2360

Также идентична и подставка, которая позволяет наклонять монитор в трёх осях. Из интерфейсов модель EV2360 предлагает 2× USB 3.1 Type-A, 1× USB 3.1 Type-B, 1× HDMI , 1× DisplayPort , 1×D-Sub mini port, 3,5 мм аудиовыход. В мониторе предусмотрены такие же одноваттные динамики.

Цена и доступность мониторов пока не известны, но известно, что гарантия на дисплеи составит 5 лет, а гарантия на отсутствие ярких пикселей — 6 месяцев.