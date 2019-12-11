Eizo выпускает два новых безрамочных монитора
Компания Eizo выпустила два новых безрамочных монитора в белом цвете и с поддержкой технологии EcoView.
Технология EcoView Optimizer 2 оптимизирует яркость на основе содержимого на экране, а Auto EcoView подстраивает яркость на основе физического окружения. Благодаря этим технологиям типичное энергопотребление новых мониторов составляет 10—11 Вт.
Первая из представленных моделей, EIZO FlexScan EV2460, обладает 24” IPS-матрицей разрешением 1920×1080 пикс. и частотой кадров 60 Гц. Цветовая разрядность матрицы равна 8 битам (6 бит+FRC) с 10-битным LUT. Контрастность экрана составляет 1000:1, а типичная яркость — 250 кд/м2. Время отклика от серого к серому составляет 5 мс. Углы обзора стандартны — 178 градусов. Для удобства работы монитор имеют подставку с наклонами по трём осям и настройкой по высоте до 140 мм. Из интерфейсов в мониторе имеется 4×USB 3.1 Type-A, 1×USB 3.1 Type-B, 1×HDMI, 1×DisplayPort, 1×DVI-D, 1×D-Sub mini port, 3,5 мм аудиовыход. В мониторе имеются встроенные динамики мощностью 1 Вт.
Вторая модель EZIO FlexScan EV2360 имеет экран диагональю 23”. Она также построена на технологии IPS, однако разрешение матрицы составляет 1920×1200 пикс. В остальном спецификации дисплея идентичны первой модели.
Также идентична и подставка, которая позволяет наклонять монитор в трёх осях. Из интерфейсов модель EV2360 предлагает 2×USB 3.1 Type-A, 1×USB 3.1 Type-B, 1×HDMI, 1×DisplayPort, 1×D-Sub mini port, 3,5 мм аудиовыход. В мониторе предусмотрены такие же одноваттные динамики.
Цена и доступность мониторов пока не известны, но известно, что гарантия на дисплеи составит 5 лет, а гарантия на отсутствие ярких пикселей — 6 месяцев.