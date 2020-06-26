EA показала игры нового поколения

Издатель Electronic Arts на мероприятии E3 Play 2020 показала маленькие тизеры новых игр, которые готовятся под игровые консоли нового поколения: Xbox Series X, PlayStation 5, а также PC. Ими стали игры от Criterion, Bioware, DICE и Motive.

В видео показаны короткие тизеры готовящихся игр. Так, вниманию зрителей предлагаются новая Need for Speed, новая Dragon Age, а также демонстрация лицевой анимации от будущей игры DICE.

Автомобиль из будущей Need for Speed

Если посмотреть на автомобили в этом видео, то картинка кажется фотореалистичной. Что касается лица, то оно похоже на анимацию какого-то высокобюджетного мультфильма, демонстрируя естественность, намного опережающую современные игровые стандарты.

Благодаря EA мы теперь имеем немного больше представление о том, как буду выглядеть новые игры, и какую работу провели разработчики из Sony, Microsoft, AMD and NVIDIA.