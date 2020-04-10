E3 не будет проходить онлайн

ESA , организатор крупнейшей игровой выставки E3, планировал в этом году провести онлайн-версию мероприятия, после того как проведение в обычном формате оказалось невозможными из-за пандемии.

Однако теперь идея изменилась. Цифрового формата мероприятия не будет. Вместо него ESA планирует провести «перевоплощённую» E3 в июне 2021 года. Иными словами, выставки не будет вовсе.

E3 2020

При этом ESA будет помогать проводить «анонсы для отдельных компаний». Таким образом, издатели игр будут проводить мероприятия по своими усмотрению, либо не проводить их вовсе.