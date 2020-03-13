Подготовка к E3 идёт полным ходом
На фоне развивающейся эпидемии COVID-19 по миру отменяются многие массовые мероприятий, конференции и выставки. В мире высоких технологий мы видели, как был отменён MWC, а GDC перенесена на неопределённый срок.
Следующим крупным мероприятием должна стать выставка E3. Компания Sony не планирует её посещение, а потому в центре внимания окажется Microsoft с её Xbox Series X. К счастью, ESA, компания-организатор E3, в своём планировании выставки «движется вперёд на полной скорости», несмотря на угрозу короновируса.
В настоящее время никто не знает, какова будет ситуация через несколько месяцев, а потому принимать решение об отмене выставки — преждевременно. Необходимые корректировки в плане безопасности будут проведены ближе к началу мероприятия, и они будут касаться как экспонентов, так и посетителей.
Тем не менее, организаторы заявляют, что «пристально следят за ситуацией». Главным приоритетом для них будет здоровье и безопасность участников. Тем не менее, пока выставка планируется на июнь, как изначально и задумывалось.