Dying Light 2 откладывается на неопределённый срок

Продолжение игры Dying Light было анонсировано в 2018 году. Игра обещала удивительный геймплей с массой улучшений в плане игровой механики.

Игра Dying Light 2 должна получить новую «гигантскую матрицу» диалогов, а принимаемые игроками решения будут заметно влиять на ход сюжета. Всё это происходит наряду с распространением зомби и попытками выживания. Однако задача оказалась слишком амбициозной, и проект Dying Light 2 пришлось отложить.

Dying Light 2

Игра планировалась к релизу на весну 2020 года. Разработчик игры, Techland, в Twitter опубликовал сообщение об изменении статуса разработки. Теперь игра не будет готова к анонсированному ранее сроку. И нового срока пока никто не называет.

Игра Dying Light 2 пополнила серию переносов высокобюджетных игр этого года. Среди других — Cyberpunk 2077, Marvel Avengers и Final Fantasy VII Remake.

Несмотря на то, что пока информации о новых сроках релиза нет, студия Techland надеется, что через несколько месяцев сможет предоставить фанатам больше конкретики.