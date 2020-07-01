Начаты поставки тактильных игровых наушников Drown

Эдинбургская компания Drown Technology начала поставки «тактильных наушников для игр». Фирма завершила кампанию на Indiegogo и теперь готова к поставкам.

Разработчики уверяют, что их продукт предназначен для иммерсивного отдыха за видеоиграми и обеспечивает комбинацию трёх способов слышать: через акустические волноводы, созданные графеновыми драйверами Drown, через физическое ощущение посредством костной и хрящевой проводимости, а также через пространственное ощущение, создаваемое вибрационными или «тактильными аудиоволнами».

Наушники Drown

Разработкой наушников руководил канадский звуковой инженер Марк О’Каллахан. Команде удалось создать «уникальный и мощный звук». Консоли нового поколения буду использовать технологию «звуковой трассировки лучей», а потому при использовании этих наушников будет создаваться уникальный эффект.

Волноводы наушников Drown

Покупая наушники, вы получите набор амбушюров, систему пассивного шумоподавления, двухметровый кабель, съёмный микрофон и кейс для транспортировки.

Использование наушников Drown

Наушники Drown будут продаваться под заказ и в рознице по цене 145 долларов США.