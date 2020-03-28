Doom Eternal установил рекорд продаж

Новая игра Doom Eternal показала самый успешный старт за всё время. Об этом объявил издатель Bethesda.

Игра «Doom Eternal быстро побила рекорд франчайза за открытый уик-энд, удвоив стартовую прибыль от DOOM (2016). DOOM Eternal стала бестселлером на Steam за неделю, и мгновенно собрала 100 000 одновременных игроков на платформе», — говорится в пресс-релизе издателя.

Doom Eternal