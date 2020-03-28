Doom Eternal установил рекорд продаж
Новая игра Doom Eternal показала самый успешный старт за всё время. Об этом объявил издатель Bethesda.
Игра «Doom Eternal быстро побила рекорд франчайза за открытый уик-энд, удвоив стартовую прибыль от DOOM (2016). DOOM Eternal стала бестселлером на Steam за неделю, и мгновенно собрала 100 000 одновременных игроков на платформе», — говорится в пресс-релизе издателя.
Вполне возможно, что успеха игре прибавил и коронавирус, вынудив людей сидеть дома и играть в видеоигры. Но в любом случае, Doom — это символ шутеров. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, Doom Eternal стал лучшим шутером своего поколения. Он обошёл даже Call of Duty и Halo. Разработчикам удалось полностью переопределить жанр FPS и создать одну из самых инновационных, хаотичных и электризующих игровых линий.