VESA обновляет спецификации DisplayPort Alt Mode до версии 2.0

Ассоциация VESA обновила спецификацию стандарта DisplayPort Alt Mode. Новая версия 2.0 обеспечивает «все последние возможности DisplayPort посредством подключения USB Type-C». Таким образом, новый функционал появится в USB4 и новых устройствах USB Type-C, включая разрешение более 8K, высокие частоты кадров и передачу данных по USB .

Стандарт DisplayPort 2.0 появился в 2019 году. Он обеспечивает трёхкратное увеличение пропускной способности, по сравнению с прошлой версией. Это значит, что передача видеоданных возможна на скорости в 80 Гб/с по всем четырём высокоскоростным линиям в кабеле. Либо же, этот кабель может быть использован на скорости передачи видео 40 Гб/с при одновременной передаче данных в режиме SuperSpeed USB .

DisplayPort Alt Mode

На практике принятие нового стандарта означает передачу по USB4 видео разрешением более 8K, высоких частот кадров, поддержку HDR и работу с несколькими дисплеями и устройствами дополненной и виртуальной реальности.

И всё это теперь доступно для производителей мобильных устройств.