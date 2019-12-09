Рынок дискретных GPU за квартал вырос на 5%

Согласно последнему отчёту Jon Peddie Research, за III квартал 2019 года распространение дискретных видеокарт увеличилось на 5,13%. Это означает, что 32,1% компьютеров имеет дискретную видеокарту.

В то же время, за отчётный период весь рынок PC вырос на 9,21%, а за год — на 3,7%.

Если рассмотреть ситуацию по производителям, то окажется, что за NVIDIA сохраняется подавляющее лидерство. Так, NVIDIA продемонстрировала рост поставок на 38,3%. Что касается AMD, то она также увеличила свои продажи на 8,7%.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080