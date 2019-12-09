Рынок дискретных GPU за квартал вырос на 5%
Согласно последнему отчёту Jon Peddie Research, за III квартал 2019 года распространение дискретных видеокарт увеличилось на 5,13%. Это означает, что 32,1% компьютеров имеет дискретную видеокарту.
В то же время, за отчётный период весь рынок PC вырос на 9,21%, а за год — на 3,7%.
Если рассмотреть ситуацию по производителям, то окажется, что за NVIDIA сохраняется подавляющее лидерство. Так, NVIDIA продемонстрировала рост поставок на 38,3%. Что касается AMD, то она также увеличила свои продажи на 8,7%.
Всего же за квартал были поставлены 89 миллионов GPU, однако эта величина включает как дискретные, так и интегрированные решения. В целом рынок видеокарт последние два квартала демонстрирует рост. Традиционно, третий квартал всегда самый активный, однако продемонстрированный квартальный рост в 11% выше, чем среднее значение за последние 10 лет.