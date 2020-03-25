Представлен DirectX 12 Ultimate
Новый пакет DirectX был анонсирован компанией Microsoft. На самом деле, он не такой уж и новый, а просто является объединением «всех аппаратных графических возможностей следующего поколения».
Софтверный гигант Microsoft анонсировал DX12 Ultimate, который не стал новым API. Он представляет собой объединение всех новейших технологи, доступных для современных и будущих GPU. В их число вошли такие технологии, как DirectX Raytracing (DXR), Variable Rate Shading (VRS), Mesh Shaders и Sampler Feedback.
Главной целью работы стала унификация возможностей между компьютерами и готовящейся консолью Xbox Series X, которая выйдет в ноябре 2020 года.
Такие возможности стали результатом инноваций от Microsoft и её партнёров, производителей GPU. В настоящее время полностью отвечает требованиям DX12 Ultimate лишь серия видеокарт NVIDIA RTX, однако AMD уже заявила, что её архитектура RDNA2 также будет соответствовать этому стандарту.