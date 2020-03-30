DFI выпускает IoT-платформу на базе AMD Ryzen

Что будет, если скрестить Raspberry Pi и процессоры AMD Zen? Получится одноплатный компьютер DFI GHF51 размерами 84×55 мм, созданный для работы с Linux или Windows 10 IoT Enterprise.

Машина построена на архитектуре x86, поэтому она сможет запустить и обычную версию Windows 10, хотя и не создана для домашнего использования.

Общий вид одноплатного компьюетра DFI GHF51

Машина построена на 12-ваттном процессоре Ryzen Embedded R1000, и сам факт размещения его в таком формате не может не удивлять. Этот процессор имеет 2 ядра архитектуры Zen и графику Vega. Система будет поставляться в вариантах с 2 ГБ, 4 ГБ и 8 ГБ одноканальной оперативной памяти DDR4 частотой 3200 МГц.

В качестве накопителя предлагается eMMC объёмом от 16 до 64 ГБ. Также имеется полноразмерный порт Mini PCIe и порты ввода-вывода на задней панели, включающие Gigabit Ethernet (RJ-45), один USB 3.1 Gen 2 Type-C и пару видеовыходов Micro HDMI 1.4.

Плата DFI GHF51. Вид сверху и снизу

В настоящее время о цене ничего не говорится, однако вряд ли платформа будет дешёвой. Выпуск ожидается в третьем квартале 2020 года.