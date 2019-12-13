Представлены официальные системные требования к Detroit: Become Human
Ранее Quantic Dream объявила, что три ранее эксклюзивных для PlayStation игры будут доступны для PC. Это шаг связывают с желанием студии стать мультиплатформенной.
Две из трёх игр, Heavy Rain и Beyond Two Souls уже появились на PC, и теперь нас ожидает выпуск Detroit: Become Human. Игра появится сегодня эксклюзивно на Epic Games Store. Естественно, в преддверии релиза появились и системные требования.
Чтобы поиграть в игру минимально требуется:
- ОС: Windows 10 (64-bit).
- CPU: Intel Core i7-3770 или AMD FX-8350.
- ОЗУ: 8 ГБ.
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon HD 7950.
Рекомендуется же иметь такую машину:
- ОС: Windows 10 (64-bit).
- CPU: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600.
- ОЗУ: 16 ГБ.
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580.
Что касается игры в разрешении 4K при 60 к/с, то на это будет способна RTX 2080Ti.