Представлены официальные системные требования к Detroit: Become Human

Ранее Quantic Dream объявила, что три ранее эксклюзивных для PlayStation игры будут доступны для PC. Это шаг связывают с желанием студии стать мультиплатформенной.

Две из трёх игр, Heavy Rain и Beyond Two Souls уже появились на PC, и теперь нас ожидает выпуск Detroit: Become Human. Игра появится сегодня эксклюзивно на Epic Games Store. Естественно, в преддверии релиза появились и системные требования.

Detroit: Become Human

Чтобы поиграть в игру минимально требуется:

ОС: Windows 10 (64-bit).

CPU : Intel Core i7-3770 или AMD FX-8350.

: Intel Core i7-3770 или AMD FX-8350. ОЗУ: 8 ГБ.

GPU : NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon HD 7950.

Рекомендуется же иметь такую машину:

ОС: Windows 10 (64-bit).

CPU : Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600.

: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600. ОЗУ: 16 ГБ.

GPU : NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580.