Detroit: Become Human выходит на PC

Ещё один консольный эксклюзив получил путь на платформу PC. Студия Quantic Dream сообщила, что игра Detroit: Become Human выйдет для персональных компьютеров и представила трейлер проекта.

Игра Detroit: Become Human была эксклюзивом для Playstation 4. При этом на консоли она снискала высокую популярность, а значит, у неё есть все шансы покорить сердца геймеров на PC. Конечно, портирование игры не обошлось без оптимизаций. Так, появилась поддержка разрешения 4K, частота кадров увеличена до 60 Гц, подготовлен новый интерфейс, а также реализована поддержка мыши и клавиатуры.

Detroit: Become Human

В игре Detroit: Become Human действие разворачивается в «ближайшем будущем». В ней вы сможете играть за одного из трёх андроидов (Кару, Коннора и Маркуса), которые сталкиваются с моральными дилеммами и принимают решения, кардинально меняющие сюжетную линию.

Игра будет доступна эксклюзивно в Epic Games Store за 40 долларов США. Релиз игры намечен на 12 декабря.

Detroit: Become Human