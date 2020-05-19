Dell обновляет модельный ряд ноутбуков XPS 15 и XPS 17

Компания Dellофициально объявила об обновлении линеек ноутбуков моделей XPS 15 и XPS 17.

Эти лэптопы существуют на рынке уже 10 лет и старшая модель всегда является самым высокопроизводительным решением компании. Новая 17” модель может похвастать тем, что это самый маленький лэптоп с таким экраном. Благодаря «виртуально безрамочному» дисплею он меньше 48% ноутбуков с экраном диагональю 15”, из имеющихся на рынке.

В ноутбуке XPS 17 Dell применила процессоры Intel Core 10-го поколения и графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q. Чтобы эффективно охлаждать систему компания разработала уникальную конструкцию кулера, который обеспечивает идеальный воздухообмен.

Ноутбуки Dell XPS
Ноутбуки Dell XPS

Что касается модели XPS 15, то этот компьютер оснащается дисплеем диагональю 15,6” с соотношением сторон 16:10. В его основе также лежит центральный процессор Intel Core 10-го поколения, а в качестве видеокарты применяется NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti. Шасси ноутбука изготовлено из алюминия, обеспечивая как высокую прочность конструкции, так и малую массу.

Из дополнительных опций можно отметить наличие технологии Eyesafe, снижающей интенсивность синего света при сохранении реалистичности цветов, сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, веб-камеру HD-разрешения с поддержкой Windows Hello.

Цена на модель Dell XPS 15 стартует от 1300 долларов, а за XPS 17 производитель просит от 1500 долларов США.