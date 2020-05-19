Dell обновляет модельный ряд ноутбуков XPS 15 и XPS 17

Компания Dellофициально объявила об обновлении линеек ноутбуков моделей XPS 15 и XPS 17.

Эти лэптопы существуют на рынке уже 10 лет и старшая модель всегда является самым высокопроизводительным решением компании. Новая 17” модель может похвастать тем, что это самый маленький лэптоп с таким экраном. Благодаря «виртуально безрамочному» дисплею он меньше 48% ноутбуков с экраном диагональю 15”, из имеющихся на рынке.

В ноутбуке XPS 17 Dell применила процессоры Intel Core 10-го поколения и графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q. Чтобы эффективно охлаждать систему компания разработала уникальную конструкцию кулера, который обеспечивает идеальный воздухообмен.

Ноутбуки Dell XPS

Что касается модели XPS 15, то этот компьютер оснащается дисплеем диагональю 15,6” с соотношением сторон 16:10. В его основе также лежит центральный процессор Intel Core 10-го поколения, а в качестве видеокарты применяется NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti. Шасси ноутбука изготовлено из алюминия, обеспечивая как высокую прочность конструкции, так и малую массу.

Из дополнительных опций можно отметить наличие технологии Eyesafe, снижающей интенсивность синего света при сохранении реалистичности цветов, сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, веб-камеру HD-разрешения с поддержкой Windows Hello.

Цена на модель Dell XPS 15 стартует от 1300 долларов, а за XPS 17 производитель просит от 1500 долларов США.