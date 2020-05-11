Представлены спецификации мониторов Dell UltraSharp U2421HE и U2721DE

Компания Dell расширила линейку мониторов UltraSharp, предложив две новые модели.

Ими стали модели U2421HE и U2721DE, и хотя они официально не анонсированы, благодаря публикации инструкции к ним удалось узнать их спецификации.

Так, оба монитора обладают временем отклика в 8 мс в режиме G2G и 5 мс при разгоне, кадровой частотой, составляющей 60 Гц, соотношением контрастности 1000:1, углами обзора 178º/178º и глубиной цвета в 16,7 миллиона цветов. Также дисплеи могут похвастать 99% покрытием sRGB, 99% покрытием REC709 и 85% DCI-P3. Мониторы откалиброваны на заводе с deltaE < 2.

Мониторы Dell UltraSharp U2421HE и U2721DE

Отличает же дисплеи размер, разрешение и яркость. Так, модель U2421HE предлагает 24” экран разрешением 1920x1080 пикс. при типичной яркости 250 кд/м2. Модель U2721DE имеет диагональ 27” разрешением 2560x1440 пикс. Его типичная яркость равна 350 кд/м2. В обоих версия применена модель типа IPS .

Мониторы имеют возможности наклона дисплея, настройки высоты, поворота и вращения экрана. Из интерфейсов в них присутствуют 1xDisplayPort 1.4 (вход), 1xDisplayPort 1.4 (выход), 1xHDMI 1.4, аудиовыход 1x3,5 мм, 4xUSB 3.0 Type-A (2 с возможностью зарядки), 1xRJ45 и 1xUSB 3.1 Type-C. Мониторы совместимы с DDM (Dell Display Manager).