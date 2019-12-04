Dell ожидает ухудшение ситуации с поставками процессоров Intel

Все знают о проблемах с производством процессоров у компании Intel. Она опубликовала открытое письмо с извинениями о задержках поставок, но в IV квартале ситуация может усугубиться.

По мнению Джефри Кларка, операционного директора Dell, дефицит процессоров в IV квартале усилился в связи с неожиданно высоким спросом, как со стороны клиентов, так и коммерческого направления.

Он заявил: «Дефицит CPU усилился по отношению к прошлому кварталу, теперь он влияет на прогнозы IV-го квартала по нашим коммерческим ПК и премиальным потребительским ПК».

Ультрабуки Dell

И именно растущий дефицит является основной причиной, по которой некоторые компании не представили обновлений своих ноутбуков, хотя Intel анонсировала 10-е поколение процессоров Ice Lake ещё в августе.

Самое печальное для производителей то, что в обозримом будущем ситуация не улучшится. Аналитики ожидают, что на исправление ситуации Intel потребуется ещё один год.