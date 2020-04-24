Death Stranding на PC откладывается
Вспышка короновирусной инфекции повлияла на каждую сферу жизнедеятельности. И конечно, не исключением стала игровая индустрия. Даже самые ожидаемые игры года откладываются.
Согласно официальному Twitter Kojima Productions, релиз игры Death Stranding на PC откладывается. Теперь он запланирован на 14 июля 2020 года.
В посте поясняется, что такое решение принято, чтобы предоставить команде разработки больше времени, поскольку они все сейчас работают из дома.
Игра Death Stranding появится на PC с новым функционалом: поддержкой сверхшироких экранов, увеличенной частотой кадров и некоторыми другими усовершенствованиями.