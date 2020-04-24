Вспышка короновирусной инфекции повлияла на каждую сферу жизнедеятельности. И конечно, не исключением стала игровая индустрия. Даже самые ожидаемые игры года откладываются.

Согласно официальному Twitter Kojima Productions, релиз игры Death Stranding на PC откладывается. Теперь он запланирован на 14 июля 2020 года.

Death Stranding

В посте поясняется, что такое решение принято, чтобы предоставить команде разработки больше времени, поскольку они все сейчас работают из дома.

Игра Death Stranding появится на PC с новым функционалом: поддержкой сверхшироких экранов, увеличенной частотой кадров и некоторыми другими усовершенствованиями.