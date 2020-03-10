Тёмный режим не даёт глазам ничего хорошего

Похоже, что мифы о снижении усталости глаз при работе с разными дисплеями, начинают потихоньку разрушаться. Вслед за отсутствием эффекта от снижения синего света, теперь стало известно, что тёмные темы не дают положительного эффекта.

Косима Пипенброк со своими коллегами из Института экспериментальной психологии в Дюссельдорфе исследовали две группы взрослых людей (18—33 и 60—85 лет) с нормальным зрением без заболеваний глаз. В результате было установлено, что светлый режим работы электронных устройств выигрывает по сравнению с тёмным, а положительная контрастность улучшала как читаемость, так и восприятие текста в обеих возрастных группах.

Ранее группа установила, что позитивная полярность контрастности текста улучшает читаемость по мере уменьшения размера шрифта. То есть, меньший шрифт лучше читается в светлом режиме. Восприятие также было лучшим в светлом режиме.

Тёмный режим

Примечательно, что сами подопытные никак не сообщали о своих ощущениях в светлом и тёмном режимах. Они просто использовали оба режима, не делая отличий.

Тёмный режим оказался полезным лишь пользователям со зрительными проблемами, в частности, с помутнениями, вызванными, к примеру, катарактой. Для людей с нормальным зрением лучшей оказалась светлая тема во всех случаях.

На самом деле, факт лучшей фокусировки в светлой теме объясняется довольно просто. При ярком свете зрачок сужается. В результате изображение на сетчатке получает меньше сферических искажений, повышается глубина поля и улучшаются способности к фокусировке в целом, без излишней нагрузки на глаза.