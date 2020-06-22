Cyberpunk 2077 откладывается до ноября

CD Projekt RED объявила о том, что игра Cyberpunk 2077 откладывается до 19 ноября, ещё на три месяца.

Примечательно, что по имеющимся слухам игровая консоль PlayStation 5 должна выйти днём ранее. Если компания готовит игру под новую консоль, то такая задержка вполне логичная.

Тем не менее, игра уже почти готова. Вот как прокомментировали ситуацию сами разработчики:

«В момент написания этих слов Cyberpunk 2077 завершена, как в плане контента, так и в плане геймплея. Квесты, катсцены, система навыков и предметов, все приключения в Найт-Сити — всё есть. Однако изобилие контента и комплексная система взаимодействий друг с другом требует от нас правильного прохождения через это всё, балансирования игровой механики и исправления множества ошибок. Гигантский мир значит и гигантское количество вещей, которые нужно выгладить, и мы потратим дополнительное время занимаясь именно этим».