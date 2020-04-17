Cyberpunk 2077 по-прежнему планируется на сентябрь

Из-за пандемии некоторые разработчики видеоигр были вынуждены отложить выпуск новых игр. К счастью, долгожданная игра Cyberpunk 2077 по-прежнему планируется на сентябрь.

Изначально выпуск Cyberpunk 2077 планировался на этот месяц, однако с целью доведения до совершенства, ещё до начала карантина игру перенесли на осень. Сейчас студия CD Projekt Red работает удалённо, однако это не означает, что работа идёт медленнее.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

В ходе конференции с инвесторами Адам Кичински сообщил о состоянии разработки: «У нас нет недостатка мотивации и мы также владеем всеми инструментами для обеспечения удалённой работы. Мы работает в таком режиме более трёх недель, и результаты на сегодняшний день говорят, что мы можем продолжать нашу работу без крупных потерь. Наши планы не поменялись: мы несёмся к сентябрьскому релизу Cyberpunk».

Что касается финансового состояния студии, то Кичински отметил, что компания на 44% улучшила продажи, по сравнению с прошлым годом, благодаря успеху Witcher 3 на Nintendo Switch и продолжающимся продажам на других платформах.