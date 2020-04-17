Из-за пандемии некоторые разработчики видеоигр были вынуждены отложить выпуск новых игр. К счастью, долгожданная игра Cyberpunk 2077 по-прежнему планируется на сентябрь.

Изначально выпуск Cyberpunk 2077 планировался на этот месяц, однако с целью доведения до совершенства, ещё до начала карантина игру перенесли на осень. Сейчас студия CD Projekt Red работает удалённо, однако это не означает, что работа идёт медленнее.

Cyberpunk 2077

В ходе конференции с инвесторами Адам Кичински сообщил о состоянии разработки: «У нас нет недостатка мотивации и мы также владеем всеми инструментами для обеспечения удалённой работы. Мы работает в таком режиме более трёх недель, и результаты на сегодняшний день говорят, что мы можем продолжать нашу работу без крупных потерь. Наши планы не поменялись: мы несёмся к сентябрьскому релизу Cyberpunk».

Что касается финансового состояния студии, то Кичински отметил, что компания на 44% улучшила продажи, по сравнению с прошлым годом, благодаря успеху Witcher 3 на Nintendo Switch и продолжающимся продажам на других платформах.