Больше тысячи неигровых персонажей Cyberpunk 2077 будут заняты своими повседневными делами
Согласно свежим интервью CDPR, игра Cyberpunk 2077 получит систему искусственного интеллекта реального времени, которая обеспечит высокий динамизм происходящего.
Тысячи неигровых персонажей будут заниматься своими повседневными делами во всех 6 районах Найт Сити. И многие из них будут иметь кибернетические имплантаты, уникальный внешний вид и анимации, а также будут существовать в цикле дня и ночи.
Об этом разработчики заявляли ещё в 2016 году, когда CD Projekt RED претендовала на грант от правительства Польши (и получила его). Тогда студия говорила о своих амбициозных планах следующее: «Комплексная технология для создания „живых“ городов большого масштаба, в которых можно играть в реальном времени, основанная на принципах искусственного интеллекта и автоматизации и берущая во внимание разработку инновационных процессов и инструментов, поддерживающих создание высококачественных игр с открытыми мирами».
И пример такой технологии мы увидим в работе ИИ Cyberpunk 2077. Именно ИИ будет отвечать за работу персонажей, разговоры, бои и даже убийства, что сделает Найт Сити живым и опасным местом.
Игра Cyberpunk 2077 будет выпущена 17 сентября на платформах PS4, Xbox One и PC.