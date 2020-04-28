Представлен новый трейлер Cyberpunk 2077

Игра Cyberpunk 2077 обещает быть очень атмосферной. В подтверждение к этому разработчики из CD Projekt RED представили новый трейлер.

Новый трейлер, опубликованный на Reddit, раскрывает нам суть игрового мира. Он акцентирован не на перестрелках и убийствах, а на городе, и представляет собой прогулку и исследование окружающего пространства, раскрывает взаимодействие персонажей.

Cyberpunk 2077

И нет сомнений, что огромное множество геймеров предпочтут потратить большую часть игрового времени не на выполнение миссий, а на простые прогулки, в этом необычном киберпанковом мире.

Надеемся, что 17 сентября, когда игра выйдет в свет, карантин уже закончится, и нам не придётся заменять прогулки на свежем воздухе исследованиями Найт Сити.