Cyberpunk 2077 отложен из-за проблем на Xbox One

Игру Cyberpunk 2077 отложили. Об этом мы недавно сообщали. Однако истинной причиной переноса выпуска является не полировка проекта, а очень плохая работа с игровой консолью Xbox One.

Польский режиссёр Борис Ниешпелак в своём подкасте сообщил, что производительность Cyberpunk 2077 на приставке «крайне неудовлетворительна» из-за ограниченности аппаратного обеспечения.

Cyberpunk 2077

Игровая приставка Xbox One вышла ещё 2013 году, и нет ничего удивительного в том, что с новой игрой она не в состоянии справиться. Именно поэтому игру и отложили на 5 месяцев.

С другой стороны, игра Cyberpunk 2077 создавалась с нуля под текущее поколение игровых систем. CD Projekt RED обещала, что игра будет «коронным украшением нынешнего поколения», и, вероятно, разработчики немного переоценили возможности устаревающей приставки.