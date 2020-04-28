Исходный код CS:GO и Team Fortress 2 появился в свободном доступе

Исходный код игр Counter-Strike: Global Offensive и Team Fortress 2 незаконно был опубликован в Интернете. Обозреватели считают, что эти сведения могут быть использованы злоумышленниками для создания игровых эксплоитов и таргетированных зловредов для этих игр.

Несмотря на это, разработчик игр, Valve, призывает сохранять спокойствие. Компания подтвердила утечку кода, однако она ограничена игровым ядром, которое было выпущено ещё в 2017 году. Также компания сообщила, что утечка произошла ещё в 2018 году, а значит, она совсем не свежая.

Team Fortress 2

В официальных Twitter-аккаунтах обеих игр Valve сообщила, что после внутреннего аудита «не было установлено причин для переживаний геймеров».

Таким образом, в обе игры можно играть безопасно, утечки, на самом деле, старые, и не несут угрозы.