Crytek выпустила очередной тизер Crysis

Студия Crytek снова дразнит пользователей обновлённой версией игры Crysis, добавив сцены в конец видеоролика, посвящённого движку CryEngine. В этот раз были добавлены виды из оригинальной Crysis.

Похоже, что ремейк Crysis теперь неотвратим. Издатель EA уже подтвердил, что он работает над «удивительным ремастером любимчика фанатов», и эти работы проходят при участии «двух новых неанонсированных партнёров EA».

Crysis

Кроме того, Crytek намекает на возвращение сериала с апреля 2019 года, демонстрируя известные территории из оригинальной игры в технологических трейлера движка CryEngine 5.6.

Учитывая, что консоли нового поколения уже видны на горизонте, сложно представить лучшее время для выпуска игры. Игра всегда испытывала пределы возможностей компьютеров, и у неё есть все шансы повторить это. Вероятно, вопрос «а он Crysis потянет?» скоро снова будет актуальным.