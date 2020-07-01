Crytek показала первый игровой трейлер Crysis Remastered

В середине апреля Crytek официально объявила о переиздании игры Crysis для платформ PC, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch.

Этот классический шутер появится этим летом, благодаря переработке игры от Saber Interactive, проведённой на движке Cryengine.

Crysis

В ремастер-версии мы увидим известную одиночную кампанию с дополненными графическими возможностями, такими как «высококачественные текстуры и улучшенный подход к рисованию, пакет HD-текстур, сглаживание TAA, SSDO, SVOGI, шедевральную глубину сцены, новое освещение, размытие в движении, parallax occlusion mapping и эффекты частиц». Также игроки столкнуться с объёмным туманом, потоками света, программной трассировкой лучей и отражениями. Программная трассировка лучей означает широкий спектр поддерживаемого оборудования.

CRYSIS REMASTERED Official Trailer HD | PS4

Игра Crysis была выпущена в 2007 году. Она задала новый стандарт графики, и многие компьютеры того времени не могли приемлемо работать с ней, отчего и возник знаменитый мем о возможности запуска Crysis. Игра будет доступна уже 23 июля.