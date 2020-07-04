Crysis Remastered откладывается

Студия Crytek показала тизер своего проекта Crysis Remastered, и пообещала в четверг продемонстрировать полную версию трейлера. Однако этот видеоролик появился в сети раньше.

Посмотрев его, фанаты буквально взбунтовались. Разработчики обещали улучшения качества спецэффектов и текстуры высокого разрешения, однако игроки, посмотрев ролик, пришли к выводу, что изменения чисто косметические, и обновлённая игра мало отличается от оригинала, которому уже 13 лет.

Crysis Remastered

В результате, официально трейлер так и не был представлен, а на своей странице в Twitter разработчики заявили следующее: «Ваша страсть к франшизе Crysis выражает желание высокого качества игры и непринятие иного, и мы намерены обеспечить только их. Чтобы убедиться, что мы отвечаем этому намерению, нам потребуется задержать дату выпуска на всех платформах и премьеру трейлера на несколько недель».

Таким образом, игра не появится 23 июля, как планировалось ранее. Зато у нас есть надежда на более качественный геймплей.