Crucial выпускает серию доступных M.2 NVMe SSD
Компания Crucial обновила серию недорогих твердотельных накопителей, работающих по стандарту 2 NVMe. Скорость их работы соответствует той, что ожидается от памяти QLC-NAND.
Как и прошлое поколение Crucial P1, в серии P2 компания не сообщила происхождение чипов памяти. Намекается, что используется память типа QLC, однако учитывая объём SSD, можно говорить о применении TLC.
Так, модельный ряд Crucial P2 представлен лишь версиями с объёмом 250 ГБ и 500 ГБ. В плане производительности они обеспечивают скорость последовательного чтения в 2300 МБ/с и записи в 1150 МБ/с (940 МБ/с для версии объёмом 250 ГБ).
Стоимость накопителе составляет 55 долларов за младшую версию и 65 долларов — за старшую. Обе модели имеют пятилетнюю гарантию. Поставки SSD начнутся в скором времени под слоганом «нужная вам скорость по цене, не требующей разбивать копилку».