Crucial выпускает серию доступных M.2 NVMe SSD

Компания Crucial обновила серию недорогих твердотельных накопителей, работающих по стандарту 2 NVMe. Скорость их работы соответствует той, что ожидается от памяти QLC- NAND .

Как и прошлое поколение Crucial P1, в серии P2 компания не сообщила происхождение чипов памяти. Намекается, что используется память типа QLC, однако учитывая объём SSD , можно говорить о применении TLC.

M.2 NVMe SSD Crucial P2

Так, модельный ряд Crucial P2 представлен лишь версиями с объёмом 250 ГБ и 500 ГБ. В плане производительности они обеспечивают скорость последовательного чтения в 2300 МБ/с и записи в 1150 МБ/с (940 МБ/с для версии объёмом 250 ГБ).