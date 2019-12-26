Creative выпускает портативную звуковую карту Sound Blaster G3

Компания Creative Technology представила новое устройство под названием Sound Blaster G3, которое является портативным игровым цифро-аналоговым преобразователем и усилителем звука с USB -интерфейсом.

Новый гаджет предназначен в первую очередь для консольных геймеров, поскольку способен работать с PS4 и Nintendo Switch посредством бездрайверного интерфейса Plug-and-Play. Ну а поскольку оно имеет интерфейс USB , то его можно смело подключать к компьютерам на базе Windows и MacOS.

Creative Sound Blaster G3

Блок размером с ладонь весит лишь 32 грамма, но при этом обеспечивает сбалансированный звук, достойный именоваться брендом Sound Blaster. Он поддерживает звук высокого разрешения разрядностью до 24 бит с динамическим шумоподавлением 100 дБ. Встроенный усилитель способен «раскачать» студийные наушники сопротивлением до 300 Ом.

При подключении к ПК, Sound Blaster G3 может выводить по отдельным каналам звук в формате 7.1, со звуковой окружающей виртуализацией и известным движком Sound Blaster Acoustic Engine. Для управления гаджетом можно использовать приложение на iOS и Android. Оно позволяет настроить эквалайзер и использовать пресеты.

Звуковой усилитель-преобразователь Sound Blaster G3 поступил в продажу по цене 60 долларов США.