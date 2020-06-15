CPU-Z обновилась до версии 1.92.2

Вышла обновлённая версия утилиты CPU-Z, которая предназначенная для получения системной информации о вашем компьютере.

Приложение CPU -Z позволяет получить подробные сведения о модели и производителе процессора, количестве ядер, степпинге, замерить внутренние и внешние частоты, множитель и выявить разгон. Также она показывает поддерживаемые инструкции, объём кэша и даже физические размеры ядра.

CPU -Z

Новая версия, получившая номер 1.92.2, имеет расширенную базу данных новыми центральными процессорами.

Полный перечень изменений CPU -Z 1.92.2 таков:

Добавлена поддержка процессоров AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT.

Добавлена поддержка чипсета AMD B550.

Добавлена предварительная поддержка процессоров Hygon.

Добавлена поддержка платформы Intel Z490/W480/B460 Comet Lake.

Добавлена поддержка процессоров AMD Renoir Ryzen APU AMD Ryzen 3 3100 и 3300X.

AMD Ryzen 3 3100 и 3300X. Введена предварительная поддержка Windows 10 on ARM .

Загрузить утилиту CPU-Z 1.92.2.