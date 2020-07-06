Xbox Lockhart получит тот же CPU, что и Series X

Новая порция слухов об игровой приставке Microsoft Lockhart появилась в медиапространстве.

Так, согласно внутренней документации компании на эту консоль, она получит точно такой де центральный процессор Zen 2, как и Xbox Series X, но при этом будет иметь куда более медленный GPU и меньше памяти.

В то время как Xbox Series X предложит 12 терафлопс графической производительности и 13,5 ГБ доступной памяти, Lockhart будет иметь лишь 4 терафлопса и 8 ГБ комбинированной памяти.

Материнская плата Xbox Series X

Для разработки консоль Xbox Series X получит специальный профиль Lockhart, который замедляет производительность до уровня младшей консоли. Идея состоит в том, чтобы разработчики игр получили тот же CPU , но менее производительный GPU , что позволит им легко адаптировать игры под младшее решение, просто снизив разрешение эффектов, а не перерабатывая сами эффекты и детализацию.

Ранее компания хотела выпустить Xbox Series X в августе, а Xbox Series S в октябре. Теперь же из-за пандемии и других факторов планы изменились. Ожидается, что релиз будет одновременным и состоится в ноябре.