Corsair выпускает компьютер Vengeance на основе решений AMD

Компания Corsair при поддержке AMD представила новый игровой компьютер Vengeance, который полностью состоит из комплектующих, разработанных AMD.

Серию машин Vengeance 6100 Corsair открыла моделями 6180 и 6182. Оба этих компьютера основаны на процессорах AMD Ryzen 7 3700X, с 8 ядрами и 16 потоками. Также обе машины имеют видеокарту Radeon RX 5700 XT.

Компьюетр Corsair Vengeance 6100

Поскольку это машина от Corsair, то компания применила собственную систему охлаждения H100i RGB Platinum AIO. Вся система собрана в корпусе Corsair Crystal Series 280X RGB . Также в компьютере можно встретить и другие комплектующие от Corsair, включая 16 ГБ памяти Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3200 и блок питания Corsair RM650. Обе модели оснащаются жёстким диском объёмом 2 ТБ.

Компьюетр Corsair Vengeance 6100