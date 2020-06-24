Выпущена игра о короновирусном карантине

Игра, которую никто не просил, теперь доступна всем. Разработчик Fancy + Punk представил игру Coronavirus Quarantine Simulator, и она доступна на Steam.

Чем же можно заниматься в короновирусном карантинном симуляторе? Ну, игра нацелена на «помощь в усовершенствовании всех своих навыков, пытаясь выжить в пандемию день ото дня».

Coronavirus Quarantine Simulator

Игра предлагает следующие возможности:

Улучшение техник «тактического шпионажа», которые необходимы для похожа в бакалейный магазин без нарушения социальной дистанции.

Изучение техники мытья рук на уровне профессионала при помощи невероятно точного (или нет) симулятора.

Достижение баланса в жизни при помощи разных занятий и изучение любопытных вещей о разных вещах.

Coronavirus Quarantine Simulator - Cinematic Trailer

Если вы, по какой-то причине, заинтересовались этим проектом, то вы можете купить его на Steam.