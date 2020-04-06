Intel Core i9-10999K будет заметно быстрее конкурента

Немецкий магазин Lirpa Technologies опубликовал утекшую спецификацию и ожидаемую производительность готовящегося к выпуску топового процессора Comet Lake. И оказалось, что его скорость работы будет даже выше, чем у AMD Ryzen 9.

Согласно опубликованным данным Core i9-10999X содержит 16 ядер и 32 потока, которые работают на гарантированной частоте 5,0 ГГц. В этом поколении количество ядер было удвоено, а потому оно может успешно противостоять решениям AMD Ryzen 3-го поколения. Более того, процессор ещё не готов, и фактически, сравнение проводилось с тестовым образцом.

Процессор Intel Comet Lake

Как видно на диаграмме, процессор действительно быстр. Правда, он заметно уступает AMD в одном — цене. Ожидается, что Core i9-10999K появится в мае по цене в 1000 долларов.