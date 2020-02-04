Появились спецификации пятигигагерцового процессора Intel Core i9 10900K

О том, что Intel готовит процессор частотой более 5 ГГц, слухи ходили давно. Это должен быть новый чип Core i9 10900K, предназначенный для материнских плат на чипсете Z490.

И вот, этот процессор появился в базе данных бенчмарка UL ORB of 3DMark. Сейчас эти данные уже исключены из базы утилиты. Как и ожидалось, Core i9 10900K является 10-ядерным, 20-поточным процессором изготовленным по 14 нм нормам с базовой частотой 3,7 ГГц. А вот частота в режиме Boost оказалась ниже ожидаемой 5,3 ГГц. Так, в бенчмарке говорится о 5088 МГц.

Новое поколение чипсетов с флагманской версией Z490, предназначенных для процессоров Intel 10-го поколения Comet Lake-S, должно появиться в апреле 2020 года. Эта платформа будет использовать новый сокет LGA1200, в котором увеличено количество контактов, по сравнению с LGA1151. Однако размеры сокета не изменились, а потому кулеры от старых моделей могут быть использованы и на новой платформе.