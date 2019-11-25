Cooler Master выпускает лёгкую игровую мышь MM711

Компания выпустила новую лёгкую игровую мышь MM711 Gaming Mouse, которая весит всего 60 грамм.

Эта мышь является вариантом модели MM710, который оснащён несколькими яркими полноцветными светодиодами на колесе прокрутки и логотипе.

Мышь Cooler Master MM711 чёрного цвета

Мышь MM711 полностью кастомизируется благодаря специальному ПО, которое не позволяет не только настраивать подсветку, но и регулировать чувствительность кнопок, настраивать поверхность, дистанцию отрыва, скорость опроса и так далее. Дополнительные кнопки мышь расположены с двух сторон, что, несомненно, будет полезно для левшей и правшей. Форма мыши аналогичная MasterMouse S, она идеально ложиться в ладонь, предотвращая соскальзывание.

Мышь Cooler Master MM711 белого цвета

Что касается основных характеристик, то тут стоит упомянуть датчик Pixart 3389 разрешением 16 000 точек на дюйм. Главные кнопки мыши реализованы на переключателях OMRON, рассчитанных на 20 миллионов нажатий.

В продаже мыши MM710 и MM711 появятся в конце ноября по цене 50 и 60 долларов соответственно.