Cooler Master выпускает низкопрофильный кулер G200P
Компания Cooler Master подготовила новый низкопрофильный процессорный кулер MasterAir G200P, созданный для компьютеров малого форм фактора.
Как сказано выше, систему охлаждения Cooler Master G200P предлагается использования в машинах формата SFF. Габариты кулера составляют 95×92×39,4 мм (ДхШхВ). Благодаря высоте чуть меньше 40 мм он может уместиться практически в любом корпусе.
В основании кулера лежит медная пластина, которая отводит тепло от процессора и передаёт на алюминиевый пластинчатый радиатор через две тепловых трубки. На вершине расположен вентилятор диаметром 92 мм, который работает в диапазоне от 800 об/мин до 2600 об/мин с ШИМ-регулированием. По данным производителя, максимальный воздушный поток вентилятора составляет 1005 л/мин, а максимальное статическое давление — 2,4 мм водяного столба.
Кулер подключается к материнской плате посредством 4-контактного штекера. Уровень шума от его работы находится в диапазоне от 4 дБА до 28 дБА. В вентиляторе имеется RGB-подсветка, которая управляется средствами материнской платы или через прилагаемый контроллер.
Система охлаждения MasterAir G200P совместима с большинством сокетов от Intel, включая LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, и AMD, включая также AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1.
Система охлаждения Cooler Master MasterAir G200P имеет 40 000 часов наработки на отказ и продаётся пока по предзаказу по цене 45 долларов США.