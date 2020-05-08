В Китае стали продавать поддельные процессоры Intel

В Китае в продаже появилось множество поддельных процессоров Intel, о чём сообщает интернет магазин HKEPC из Гонконга.

Такие чипы попали во многие магазины континентального Китая. По мере того, как люди стали их возвращать, магазины обратились за рекламациями в Intel, но, конечно же, Intel отказалась что-либо возмещать.

При этом злоумышленники используют различные техники подделки. В первую очередь меняется корпус процессора на тот, что имеет более высокую модель. Самой популярной подделкой стал Intel Core 7-7700K. Это неудивительно, ведь Kaby Lake под корпусом имеет термопасту, а не припой, что и делает подмену корпуса предельно простой. Таким образом покупатели получают чипы Pentium, но по цене i7.

Также поддельные микросхемы были выявлены на AliExpress и Amazon. Бывали даже случаи, когда в поставленных процессорах и вовсе не было ядра CPU .

Пока не ясно, покупают ли поддельные микросхемы сами продавцы, или они также являются жертвами ушлых мошенников.