Sony PS5 и Microsoft Xbox Project Scarlett получат SSD от Samsung

Не секрет, что консоли нового поколения от Microsoft и Sony будут использовать твердотельные накопители, которые позволят поднять общую производительность и ускорить загрузку.

Однако до сих пор не было ни малейшей идеи о том, кто же будет поставщиком этих SSD . Однако компания Samsung представила слайд, связанный с будущими игровыми приставками.

Слайд Samsung: Эпоха SSD в игровых консолях

На этом слайде показана производительность «оптимизированных NVMe» SSD , которая позволяет сократить время загрузки системы и запуска игр по сравнению с SATA SSD . По сути, Samsung обещает ускорить загрузку в два раза, по сравнению с SATA SSD .