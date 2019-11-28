Sony PS5 и Microsoft Xbox Project Scarlett получат SSD от Samsung
Не секрет, что консоли нового поколения от Microsoft и Sony будут использовать твердотельные накопители, которые позволят поднять общую производительность и ускорить загрузку.
Однако до сих пор не было ни малейшей идеи о том, кто же будет поставщиком этих SSD. Однако компания Samsung представила слайд, связанный с будущими игровыми приставками.
На этом слайде показана производительность «оптимизированных NVMe» SSD, которая позволяет сократить время загрузки системы и запуска игр по сравнению с SATASSD. По сути, Samsung обещает ускорить загрузку в два раза, по сравнению с SATASSD.
К сожалению, на слайде ничего не говорится об интерфейсе подключения этих SSD. Однако ранее Sony уверяла, что это будет самый быстрый SSD на рынке, а значит, речь скорее всего идёт о PCIe 4.0. Косвенным подтверждением тому может стать платформа AMD Ryzen 3000, на которой создаются новые консоли. Как известно, этот процессор обладает контроллером PCIe 4.0.